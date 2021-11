Presidente do Paysandu desmente boatos de possível saída do goleiro Victor Souza

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, desmetiu nesta segunda-feira (22) boatos de que o goleiro Victor Souza estaria deixando o clube. De acordo com o presidente, o arqueiro tem contrato com o Papão até novembro de 2022 e não procurou a direção para negociar a rescisão.

Desde que chegou à Curuzu, Victor Souza assumiu a posição de titular. Pelo Paysandu, o goleiro atuou em 40 partidas e não tomou gols em 17 delas.

O próximo confornto do Paysandu será pela Copa Verde, no dia 1ª de dezembro, uma quarta-feira, contra o vencedor da partida entre Remo e Manaus. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.