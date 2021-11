Faz o PIX! Presidente do Paysandu fala do valor que receberá do Goiás e detalha como será aplicado

A noite de ontem foi especial para os torcedores do Goiás-GO e também para a diretoria do Paysandu. O clube Esmeraldino conquistou o acesso à Série A, com uma vitória de 2 a 0 diante do Guarani-SP, em Campinas (SP) e com gol do atacante Nicolas, que pertence ao papão. A subida do clube goiano proporcionou uma grana extra ao Paysandu e o presidente bicolor informou que chegará em uma boa hora e falou como será aplicada.

Em contato com a redação de O Liberal, Maurício Ettinger explicou como foi a negociação do clube bicolor envolvendo o atacante Nicolas, valores e a situação do jogador daqui para frente.

“Na época em que o jogador foi para o Goiás, o clube assumiu a dívida que o Paysandu tinha com ele, que eram dois direitos de imagens, uma carteira e mais uma premiação, que dava em torno de R$240 mil. O Goiás passou mais R$50 mil em dinheiro para o Paysandu e ofereceu um jogador, no qual nós não tivemos interesse”, disse.

Ettinger falou do acordo firmado com o clube goiano e revelou que o valor é de R$800 mil. O mandatário bicolor informou ainda que hoje o entrará em contato com a direção do Goiás para saber como o Paysandu irá receber o dinheiro.

“Tínhamos acordado que se o Goiás subisse, esse ano ou no ano que vem, com o Nicolas jogando 50% das partidas como titular, o que ocorreu, o Paysandu teria um bônus de R$800 mil, como isso já se concretizou ontem, hoje mesmo entraremos em contato com o Goiás para saber como será o pagamento e pelos trâmites legais. Esse dinheiro chega em boa hora, vamos usar o dinheiro para o 13º, colocarmos o resto de folha que está faltando em dia e sucesso ao Nicolas”, finalizou.