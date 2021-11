Nicolas marca, é expulso, mas Goiás conquista acesso; Paysandu ganha quase R$ 1 milhão

O Goiás venceu o Guaraní por 2 a 0, fora de casa, e garantiu o acesso à Série A, na noite desta segunda-feira (22). Os gols foram de Élvis e do ex-Paysandu Nicolas, que ainda foi expulso. Aliás, com a conquista do Esmeraldino, o Papão garantiu R$ 900 mil do próprio time goiano. A quantia faz parte do acordo de empréstimo do atacante entre Paysandu e Goiás.

Após a partida, Nicolas comemorou a vitória e o gol marcado: "Feliz demais. Um gol tão importante, um gol numa situação grande. O Goiás é muito grande. Muitos falaram que eu faria o gol do acesso, meu pai, meu irmão falou, meus companheiros de trabalho. Muito feliz, esperava esse momento. Estou muito feliz e muito grato", comentou Nicolas.

Nicolas possui contrato com o Paysandu até o final de 2022, porém, com uma multa de R$5 milhões. Como o Paysandu devia salários, premiações e décimo terceiro ao Nicolas, uma compensação financeira foi feita para que ele deixasse a Curuzu.