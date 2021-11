Goiás protocola denúncia contra o Remo no STJD por gritos homofóbicos e confusão de torcedores no Baenão

O Goiás já protocolou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a notícia de infração contra o Clube do Remo pelos fatos ocorridos no Baenão na última segunda-feira (15) na partida válida pela 36ª rodada da Série B.

O Esmeraldino pede que o Leão seja denunciado e condenado pelos gritos e ofensas da torcida contra o atacante Nicolas e também pela confusão dos torcedores, que entraram em confronto com a Polícia Militar, dentro e fora do estádio, no final do jogo. A informação foi confirmada pelo advogado do Goiás, João Vicente.

“O Goiás protocolou ontem (terça-feira, 16) no STJD uma Notícia de Infração em face do Clube do Remo no intuito que o Remo seja denunciado e condenado pelo ocorrido na partida realizada no dia 15/11/2021 no Estádio do Baenão. A Notícia de Infração foi pautada nos pontos que seguem: infração ao art. 243-G do CBJD pelos gritos e ofensas da torcida do Remo contra o Nicolas, atleta do Goiás; infração ao art. 213 do CBJD pela confusão dos torcedores no final do jogo”, explicou João Vicente.

VEJA MAIS:

Segundo o advogado, a notícia de infração foi já foi encaminhada ao Procurador Geral para análise. “Estamos aguardando novidades para os próximos dias. Agora é aguardar o processamento e julgamento no STJD”, afirmou.

Multa ou perda de mando

Se a denúncia for aceita pelo STJD e julgada, o Remo pode perder mando de campo e ser multado em até R$ 100 mil. Além disso, o clube também pode correr o risco de perder pontos, se for levado em consideração o inciso 1ª que fala:

"Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente; caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade de prática desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente."

Entenda o caso

Antes de atuar pelo Goiás, Nicolas jogou no Paysandu, maior rival do clube do Remo, de 2019 até o meio deste ano, quando depois foi transferido para o time do centro-oeste brasileiro. A partida da última segunda (15) foi o retorno do atacante a Belém.

As ofensas começaram ainda com a bola rolando. Aos 20 minutos do segundo tempo, na hora da substituição, Nicolas foi xingado e vaiado sob os gritos de "viado".

Após o jogo, quando estava se dirigindo para o vestiário, que fica do lado da arquibancada da Almirante Barroso, Nicolas voltou a ser ofendido por torcedores com palavras homofóbicas. Tudo foi registrado em vídeo por outras pessoas que estavam na bancada. O jogador ainda aparece no vídeo dando "tchau" para torcida.

Além disso, alguns torcedores ainda fizeram confusão dentro e fora do estádio, precisando ser contidos pela Polícia Militar.