VÍDEO: Polícia dispersa briga entre torcedores do Remo após derrota pela Série B

Houve um princípio de confusão no final da partida entre Remo e Goiás, no estádio Baenão, em Belém, na noite desta segunda-feira (15). Muitos torcedores, que estavam saindo do estádio, voltaram para as arquibancadas para se proteger de uma briga que ocorria do lado de fora. A Polícia Militar precisou intervir.

Assista:

O incidente ocorreu na saída do setor de arquibancada da avenida Almirante Barroso. Há relatos de confusão do lado de fora do estádio também. Ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido.

Imagens capturadas por moradores do entorno mostram uma confusão entre torcedores na Travessa Antonio Baena, enquanto parte do público ainda tentava sair do estádio. A briga entre torcedores só foi controlada após a intervenção da PM, com o uso de armas de baixa letalidade - spray de pimenta e balas de borracha. A Cavalaria da Polícia Militar também ajudou a dispensar os envolvidos na briga.

Na noite desta segunda-feira o Remo perdeu para o Goiás por 1 a 0 em partida válida pela 36ª rodada da Série B. Com o resultado, o Leão ficou na 16ª colocação, em posição crítica na luta contra o rebaixamento.