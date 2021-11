VÍDEO: Remo perde para o Goiás e se complica na briga contra o rebaixamento na Série B

À beira do precipício. É assim que o Remo se encontra ao final da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após perder em casa por 1 a 0 para o Goiás, na noite desta segunda-feira (15), o Leão se vê em uma situação crítica na competição. Mais um tropeço pode colocar a equipe azulina na zona de rebaixamento à Terceirona do ano que vem.

Com o resultado e os demais placares da rodada, o Leão caiu mais uma posição na tabela. A equipe de Belém é a 16ª colocada do campeonato, com 41 pontos, mesma pontuação do Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Remo na Série B será na sexta-feira (19), às 19h, contra o Vasco. A partida, válida pela 37ª rodada da competição, será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.]

O jogo

A partida começou com com a Leão tendo mais a bola nos pés. As jogadas de perigo vinham da ponta direita. Por lá Thiago Ennes e Matheus Oliveira tabelavam e deixavam o Remo na cara do gol. Em duas oportunidades, o goleiro do Goiás, Tadeu, precisou fazer "milagres" para impedir que a equipe azulina abrisse o placar.

Apesar disso, era o Goiás que tinha as chances mais perigosas. O Esmeraldino adotava uma postura reativa e saia no contra-ataque. Os ataques eram poucos, mas muito agressivos. Vinícius, inclusive, foi peça fundamental para a manutenção do resultado no primeiro tempo no Baenão

Olhar tático

Além da vitória, o que o torcedor mais esperava no jogo contra o Goiás era um Remo mais propositivo, que agredisse mais o adversário. Eduardo Baptista chegou com a missão de motivar o elenco e, na primeira avaliação, parece ter conseguido.

O treinador mudou a equipe taticamente - mudou do 4-1-4-1 e foi para o tradicional 4-2-3-1. Gedoz voltou a ser meia e atuou atrás do centroavante, com mais liberdade.

Nicolas passou em branco

Uma das expectativas para a partida entre Remo e Goiás era a atuação do atacante Nicolas. No entanto, o ex-jogador do Paysandu fez uma partida apagada. O centroavante foi substituído no segundo tempo, aos 21 minutos.

Pressão goiana tem mais efeito

Não adiantou ter mais controle da partida. O que define o placar é bola na rede. Aos 22 minutos da segunda etapa, Bruno Mezenga faz passe em profundidade. O zagueiro Kevem não consegue fazer o corte e a bola sobra para Alef Manga. O atacante do Esmeraldino recebeu cara a cara com Vinícius e fez o gol da vitória do Goiás em Belém.

Ficha técnica

Remo 0 x 1 Goiás

36ª rodada da Série B

Data: segunda-feira (15)

Local: Baenão

Horário: 20h

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gol: Alef Manga 22/2T (GOI)

Cartões amarelos: Uchôa, Gedoz e Victor Andrade (REM); Caio Vinícius e Alef Manga (GOI)

Cartão vermelho: Não houve

Escalações:

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem (Marcos Júnior), Romércio e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Erick Flores) e Felipe Gedoz (Ronald); Matheus Oliveira (Rafinha), Victor Andrade e Neto Pessoa (Renan Gorne). Técnico: Eduardo Baptista.

Goiás: Tadeu; Diego (Matheus Salustiano), David Duarte, Reynaldo e Artur; Rezende, Caio Vinícius, Luan Dias (Iago Mendonça) e Élvis; Alef Manga (Dadá Belmonte) e Nicolas (Bruno Mezenga). Técnico: Glauber Ramos.