Técnico do Remo lamenta derrota e dispara: 'Fomos muito superiores ao Goiás'

O treinador do Remo, Eduardo Baptista, considerou injusta a vitória do Goiás diante do Leão na noite desta segunda-feira (15), pela 36ª rodada da Série B. De acordo com o comandante azulino, a equipe de Belém foi superior em grande parte do confronto e merecia ter saído de campo com um resultado melhor.

"Tivemos chances de gol. Foi uma noite muito feliz do Tadeu - goleiro do Goiás. Ao meu ver, o Remo foi muito superior ao Goiás. Infelizmente eles marcaram num erro nosso. Temos que ter mais tranqulilidade na hora das conclusões. Nós conseguimos chegar, empurrar o Goiás pra trás, mas temos que fazer o gol", avaliou o técnico.

Segundo Baptista, apesar do pouco tempo de treinamento, a equipe soube absorver uma nova forma de jogar. Ele diz que, para que o Remo consiga voltar a vencer na competição, basta apenas o aperfeiçoamento de alguns movimentos dentro de campo, sobretudo no último terço do gramado.

"Eu vejo que, com apenas dois de treinamento, já obtivemos outra postura. Eu muito pouco pude fazer em relação ai treinamento. Acho que agora, com mais tempo, podemos mudar mais coisas. Precisamos trabalhar, ir à campo, conversar, passar o vídeo do jogo, pra que a gente possa conseguir os pontos necessários.

Remo volta a campo pela Série B na sexta-feira (19), contra o Vasco, pela 37ª rodada da competição. A partida será no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo entre azulinos e cruzmaltinos terá transmissão lance a lance em Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Eduardo Baptista:

Mau aproveitamento no ataque

"Quando você joga com um time como o Goiás e faz o que fizemos no primeiro tempo, nós precisamos marcar gols. Dessa forma nós ficamos sujeitos a sermos punidos com um erro. É caprichar mais no último terço e fazer as melhores escolhas"

Retornos

"Devemos ter a volta do Tocantins e Jefferson. São mais dois atletas que podem ajudar muito. Agora é ter a cabeça no lugar e os pés no chão para fazer os pontos necessários"