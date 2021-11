Só um gol! Pela Série B, Remo marcou só uma vez no Baenão, após o retorno da torcida

A pandemia de covid-19 afastou o torcedor do estádio pelo mundo. Passado um ano e seis meses, o público retornou ao estádio, mas a tão esperada volta da torcida, não “deu liga” no Baenão. Desde que os torcedores puseram acompanhar os jogos do Leão na Série B, o clube paraense marcou apenas um gol em cinco partidas.

O Remo disputou cinco jogos no Baenão, 15 pontos disputados na Série B, mas os números não são bons. O Leão somou apenas quatro pontos e acumula três derrotas seguidas. A situação fica mais complexa, quando o time não consegue balançar as redes adversárias. O único gol que o torcedor do Remo pôde comemorar foi o do atacante Jefferson, nos acréscimos do jogo contra o Náutico-PE, na vitória azulina.

Jogos do Remo na Série B com a presença da torcida

26ª rodada – Remo 1 x 0 Náutico-PE

28ª rodada – Remo 0 x 0 Coritiba-PR

31ª rodada – Remo 0 x 1 Ponte Preta-SP

33ª rodada – Remo 0 x 1 Londrina-PR

36ª rodada – Remo 0 x 1 Goiás-GO

Fazendo a parte dela

Se dentro de campo o Remo vem decepcionando, fora dele o torcedor está acompanhando o time e mostrando a sua força. Nas últimas três partidas no Baenão a torcida azulina esgotou os 6.896 ingressos, referentes a 50% da capacidade do estádio, liberados pela prefeitura de Belém neste retorno do público ao estádio.