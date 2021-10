Nicolas e Gabigol ainda são os principais artilheiros do Paysandu em 2021

O Paysandu vive um momento conturbado, com demissão de treinador e amargando a lanterna no quadrangular final da Série C. Precisando de resultados positivos nas próximas rodadas, o Papão possui bastante dificuldades na hora de finalizar e ainda possui dois ex-jogadores do clube como artilheiros da equipe na temporada.

Mesmo fora do Paysando há três meses, o atacante Nicolas, que hoje defende as cores do Goiás-GO, ainda é o artilheiro do Bicola em 2021 com seis gols. Na segunda posição está Gabriel Barbosa que marcou cinco vezes e que também já deixou o Papão.

Gabriel Barbosa foi decisivo na conquista do Parazão 2021 contra a Tuna (Cristino Martins / OLiberal)

Atualmente quem ocupa a artilharia do Paysandu é o zagueiro Denílson, que já balançou as redes quatro vezes. Já atacantes que estão no Paysandu e que se aproximam de Denilson estão Rildo e Marlon com três gols e Danrley com dois. Nesta Série C o time passou em branco cinco jogos e em apenas um jogo marcou mais que dois gols, na vitória por 3 a 2 diante do Altos-PI.

Veja os jogos em que o Paysandu não marcou na Série C

Paysandu 0 x 2 Botafogo-PB

Paysandu 0 x 0 Volta Redonda-RJ

Paysandu 0 x 2 Feroviário-CE

Criciúma-SC 0 x 0 Paysandu

Paysandu 0 x 0 Botafogo-PB

O próximo compromisso do Paysandu é pela Copa Verde, nesta quarta-feira (20), às 20h, contra o Penarol-AM, no Estádio da Curuzu. Já no sábado (23), o Papão joga uma partida decisiva diante do Ituano-SP, pelo quadrangular decisivo da Série C, às 17h, também na Curuzu e m Belém. As partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.