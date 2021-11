Agora na Série A, ex-Paysandu Nicolas fala do gol do acesso e da carreira: 'sonhei tanto por esse momento'

Após conquistar o acesso para a Série A com o Goiás-GO, o ex-bicolor Nicolas, utilizou a sua conta no Instagram para falar do momento na carreira e do sonho realizado. O atacante marcou um dos gols do clube Esmeraldino na vitória por 2 a 0 em cima do Guarani-SP, gol que deu tranquilidade e garantiu a subida da equipe alviverde para a elite do futebol nacional.

O atacante Nicolas afirmou que o gol marcado diante do Bugre foi o mais importante da carreira e disse que tudo foi fruto de muito trabalho, que nada foi fácil.

“Sonhei tanto com esse momento, lutamos muito para alcançarmos o objetivo e sabia que no fim daria tudo certo. Foram 12 gols na temporada, mas sem dúvida esse é o mais importante da minha carreira. Estamos na elite”, publicou.

Nicolas é natural da cidade de Alegria (RS), está com 32 anos e defende o Goiás desde julho, quando deixou o Paysandu. O atacante teve passagens pelo Juventude-RS, Criciúma-SC, Novo Hamburgo-RS, Chapecoense-SC, além de Caxias-RS, Pelotas-RS e Ypiranga-RS. Jogou na Áustria e na França. Pelo Papão foram dois anos e seis meses, mais de 100 jogos, 37 gols e dois títulos estaduais (2020 e 2021). No Goiás até o momento foram 27 partidas, seis gols e duas assistências, além do acesso à Série A.