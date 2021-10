Vice do Goiás descarta venda de Nicolas, emprestado pelo Paysandu: 'Conversa fiada'

Como informado pela equipe de O Liberal, o atacante Nicolas, de 32 anos, emprestado pelo Paysandu ao Goiás, recebeu uma proposta de um clube do Irã, o que foi confirmado pelos representantes do clube goiano. Mas, nesta sexta-feira (8), o vice-presidente, Harlei Menezes, descartou a possibilidade de saída:

"O empresário me procurou ontem (7) e passei para ele que a única forma dele [Nicolas] sair do Goiás seria pela multa do contrato. Pelo o que senti dele, não tinha nem falado com o Nicolas e nem tampouco tem dinheiro para pagar a multa. Ficou só na conversa fiada", disse Harlei.

Mesmo três meses depois de deixar a Curuzu, Nicolas ainda é o artilheiro do Papão em 2021, com seis gols. O atacante possui contrato com o Paysandu até o final de 2022 e uma multa de R$5 milhões. Em conversa com a equipe de OLiberal, Maúricio Ettinger disse que o Papão não foi informado da proposta.

Nicolas foi emprestado pelo Paysandu ao Goiás em julho deste ano. O Bicola recebeu entre R$200 e R$300 mil pelo acordo. Se o clube goiano conquistar o acesso à Série A, o Paysandu terá direito a um valor pelo empréstimo que gira em torno de R$800 a R$900 mil.