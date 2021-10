Goiás recebe proposta de fora do país por Nicolas; Paysandu informa que ainda não foi comunicado

Ainda artilheiro do Paysandu na temporada com seis gols, o atacante Nicolas, que está defendendo o Goiás-GO na Série B, pode deixar o clube esmeraldino. Com 32 anos, Nicolas recebeu uma proposta de um clube do Irã, que foi confirmada com representantes do clube goiano, porém, o presidente do Papão Maurício Ettinger nega que tenha sido informado.

Nicolas possui contrato com o Paysandu até o final de 2022 e uma multa de R$5 milhões. Em conversa com a equipe de OLiberal, Maúricio Ettinger disse desconhecer proposta e afirma que não foi informado pelo clube goiano sobre o interesse de outra equipe pelo atacante. “Não fomos informados em nada pelo Goiás”, disse.

O Paysandu emprestou Nicolas ao Goiás e recebeu uma quantia entre R$200 e R$300 mil e caso o clube goiano suba para Série A, o Papão terá direito a um valor pelo empréstimo que gira em torno de R$800 a R$900 mil. A reportagem de OLiberal entrou em contato com Harlei Menezes, vice-presidente de futebol do clube esmeraldino, que sem citar valores, confirmou a chegada de uma proposta, porém necessita analisar melhor o contrato do atleta.

“Estou em Recife, não posso falar muito sobre o assunto. Ainda nem repassei a proposta adiante, pois é necessário analisar o contrato do jogador, mas adianto que o desejo do Goiás é permanecer com o Nicolas. Contratamos ele para brigar pelo acesso e não é nossa intenção perdê-lo”, disse.

Nicolas comemorando mais um gol marcado pelo Paysandu (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Harlei informou que existem cláusulas que precisam ser cumpridas para uma possível saída e evita falar em valores.

“Eu não lembro de cabeça as cláusulas do contrato, mas elas precisam ser cumpridas e tudo isso envolve multa. Quando eu chegar em Goiânia vamos falar melhor sobre o assunto”, comentou.

Harlei Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás (Rosiron Rodrigues/GEC)

Na atual temporada Nicolas 40 jogos, 21 pelo Paysandu e 19 pelo Goiás. O atacante marcou 11 gols, seis pelo Papão e cinco pelo esmeraldio. Nicolas chegou ao Papão em 2019, fez 103 jogos no total, marcou 37 gols e conquistou os títulos do Parazão de 2020 e 2021.