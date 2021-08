VÍDEO: Nicolas reencontra o Remo e relembra confrontos: 'Sempre fui feliz e competente'

Hoje o Remo encara o Goiás-GO fora de casa, pela 17ª rodada da Série B. O jogo será no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO) e marca o reencontro do Remo com o atacante Nicolas, ex-Paysandu, que possui um histórico de gols no clube azulino. Em entrevista coletiva pelo Esmeraldino, Nicolas relembrou momentos pelo Paysandu e que vai buscar marcar novamente contra o Remo.

“Vou trabalhar muito para isso [marcar contra o Remo]. Em Belém nos enfrentamos muitas vezes, sempre fui feliz e competente para ajudar minha equipe com gols, isso nos dá uma confiança, motivado. Espero estar em um dia feliz novamente, se tiver oportunidade, farei tudo para ajudar o Goiás”, disse.

Nos confrontos diante do Remo Nicolas marcou oito vezes em 15 partidas. No último jogo entre Remo x Paysandu, o atacante marcou duas vezes na derrota para os azulinos por 4 a 2, dentro da Curuzu. Nicolas deixou o Papão por empréstimo e possui contrato com o Paysandu até 2022.

Goiás x Remo se enfrentam hoje, às 21h30, em Goiânia, pela Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.