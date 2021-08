Sai Cavani da Amazônia, entra Casão do Cerrado: emprestado pelo Paysandu, Nicolas recebe novo apelido

Xodó da torcida do Paysandu nos últimos anos, o atacante bicolor Nicolas deixou o Papão por empréstimo no mês de julho para defender o Goiás, na Série B do Brasileirão. Pois na última partida do Esmeraldino - vitória por 1 a 0 sobre o Operário -, o artilheiro recebeu um novo apelido: sai Cavani da Amazônia e entra Casão do Cerrado.

Desde que chegou no Goiás, o atacante Nicolas atuou em seis partidas com a camisa esmeraldina e ainda não marcou gols. No Paysandu, de 2019 até o início do segundo semestre deste ano, o jogador marcou 37 vezes em 103 jogos.