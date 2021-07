Presidente do Paysandu cita motivos que contribuíram para saída de Nicolas

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, esclareceu alguns pontos que levaram o atacante Nicolas a deixar o clube e acertar com o Goiás. Segundo o dirigente, o atleta estava com desejo de sair do clube, mas sempre ficava porque as propostas antigas não tinham compensação financeira e pela boa fase do jogador no alviceleste.

"Vários motivos nos levaram até este momento. O atleta já mostrava o desejo de sair do clube, inclusive publicamente. Seguramos as duas primeiras propostas, primeiramente pela boa fase que ele vivia, e por não ter compensação financeira ou ser quase nula", frisou em publicação no Twitter.

No entanto, a situação desagradável no aeroporto, há mais de duas semanas, quando o time estava indo para o nordeste fazer dois jogos, influenciou. Depois, veio a questão financeira. Segundo Ettinger, o salário de Nicolas representava 10% da folha do clube e estava difícil de pagar.

"O problema que ocorreu no aeroporto também incentivou o jogador a deixar a cidade. Mesmo assim, em relação a isso, aproveito para agradecer a liderança que o Nicolas exerceu ao longo dessa semana. Não escondeu que estava chateado, mas soube conduzir o problema com o grupo. Quando o contrato dele foi renovado no último ano, acreditávamos que a volta do público seria realidade. Com o último aumento que ocorreu esse ano, o jogador já representava mais de 10% da folha. Estava cada vez mais difícil honrar não apenas o salário dele, mas de todo o grupo”, afirmou.

Maurício ainda esclareceu como será o empréstimo ao Goiás e os benefícios para o Paysandu.

“Os valores envolvidos se dividem em 3 etapas: 1) Recebimento de valor a vista. 2) Atleta abre mão de pendências com o clube. 3) O clube receberá um valor caso o Goiás opte pela compra do atleta”, disse, ressaltando que o clube está atrás de um jogador para a posição.

Nicolas deixa o Paysandu próximo do jogo contra o Ferroviário, pela sétima rodada da Série C. Sem ele, o técnico Vinícius Eutrópio poderia usar Patrick Carvalho como titular. Mas somente será divulgado na hora da partida, marcada para 18 horas de domingo (11), na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.