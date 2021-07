Emocionado, Nicolas se despede do Paysandu: 'Sou muito grato por tudo que conquistei aqui'

Após três temporadas, o atacante Nicolas deixou o Paysandu. Ele vai jogar a Série B pelo Goiás. Artilheiro do clube nos últimos anos, inclusive neste, quando marcou seis gols, o jogador se despediu na tarde desta quarta-feira (7) dos companheiros, da comissão técnica, de todos que fazem parte do dia-a-dia do time alviceleste. O momento foi filmado pelo clube e divulgado na rede social. Emocionado, Nicolas relembrou os momentos no time bicolor e agradeceu pelo apoio de todos nestes dois anos e meio.

"Sou muito feliz e talvez não seja despedida, seja até logo" - Nicolas, atacante ex-Paysandu e agora no Goiás.

“Foi tudo tão rápido. Imediato. Uma despedida de poucos segundo para falar, com uma trajetória tão longa e tão marcante para mim. Foram mais de 100 jogos. Foram dois anos e meio e aproveitei cada segundo vivendo aqui. Eu usufrui de verdade dessa camisa, dos amigos, da torcida, e sou muito grato por tudo que conquistei aqui. Triste por não ter conseguido alcançar alguns objetivos. Mas eu tenho certeza que esse grupo, nesse ano, vai alcançar. Deixo meu aqui meu muito obrigado a todos os atletas, comissões, dirigentes, torcedores e amigos que fiz no clube. Saio daqui um profissional melhor e com orgulho imenso de ter vestido essa camiseta. Sou muito feliz e talvez não seja despedida, seja até logo. Obrigado pelo carinho. Desculpa se eu não consegui, de alguma maneira, atingir a expectativa de todos”, afirmou o, agora, ex-Paysandu.