É oficial! Paysandu acerta empréstimo de Nicolas para o Goiás e xodó bicolor deixa a Curuzu

O Paysandu confirmou em seu site oficial o empréstimo do atacante Nicolas para o Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino é o quinto colocado na Segundona. De acordo com o Papão receberá uma compensação financeira imediata, valor que poderá aumentar caso o Goiás opte pela compra do atleta ao longo do contrato.

Relembre gols de Nicolas pelo Paysandu:

Pelo Paysandu, Nicolas tem 103 jogos e 37 gols. Esse ano, o atacante balançou as redes seis vezes. No clube da Curuzu, o goleador conquistou o Campeonato Paraense deste ano. O artilheiro bicolor deixa a Curuzu em seu pior período no clube. O jogador estava há 15 jogos sem marca, quando balançou as redes no último fim de semana, na vitória por 2 a 1 contra o Santa Cruz-PE.



Reencontro

Maior artilheiro do clássico Re-Pa no século, Nicolas reencontra o Remo na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá o Goiás como mandante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não marcou data ou horário para o jogo.