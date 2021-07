Artilheiro do Paysandu, Nicolas impediu ‘aniversário’ de três meses sem gol

Ídolo e artilheiro da camisa bicolor, Nicolas estava há 15 jogos sem marcar gol. Caso não marcasse contra o Santa Cruz, na partida do último sábado (03), o jogador completaria três meses sem balançar as redes. Foram exatos 93 dias. Os últimos gols do goleador foram no Re-Pa, no dia 4 de abril, na Curuzu, quando marcou duas vezes.

O gol que impediu o aniversário negativo para o atacante saiu depois do erro do zagueiro Junior Sergipano, que entregou a bola para Nicolas. O artilheiro dominou e com o pé direito chutou e marcou o gol, dando fim ao jejum.

No final da partida contra o Santa Cruz, o técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, disse que teve uma conversa antes do jogo com Nicolas e buscou passar confiança:

“Ele perguntou: ‘o que eu preciso para fazer gol?', eu falei: 'nada’. Você treina bem, mais que os outros. Confiança você tem de todo grupo e treinador. Se empenha, sabe finalizar e na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Procure jogar o jogo, porque a partida não é só o gol , é o jogo jogado’. Agora tenho certeza que vai se soltar mais", declarou Vinícius.

Pelo Paysandu, Nicolas tem 103 jogos e 37 gols. Esse ano, o atacante balançou as redes seis vezes. No clube da Curuzu, o goleador conquistou o Campeonato Paraense deste ano.