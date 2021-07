Presidente do Paysandu confirma proposta do Goiás por Nicolas

O presidente do Paysandu confirmou a OLiberal.com que o atacante Nicolas recebeu uma proposta do Goiás para deixar a Curuzu. O mandatário bicolor, no entanto, evitou dar muitos detalhes sobre a negociação e apenas ratificou que “existe proposta”.

Segundo apurou a reportagem, as conversas entre Papão e Esmeraldino ocorrem há algum tempo e avançou nos últimos dias. À princípio, Nicolas seria emprestado ao Goiás, com uma opção de compra ao final da temporada, mas o formato do acordo ainda não está fechado.

Além da compensação financeira, o clube goiano também pode ceder jogadores ao Paysandu. Uma opção que está sendo avaliada pelos bicolores é o zagueiro Heron, de 20 anos, formado na própria base do Goiás.