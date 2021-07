Com a saída de Nicolas, Paysandu perde oitavo maior artilheiro da história do clube

A saída do atacante Nicolas do Paysandu se tornou oficial nesta quarta-feira (7), com o empréstimo para o Goiás, com opção de compra. Desde 2019 no Papão, Nicolas deixa o clube como o oitavo maior artilheiro da história bicolor e como maior goleador do clássico Re-Pa neste século.

Transformação

Ao longo da carreira, Nicolas sempre foi usado como jogador lado de campo. No entanto, João Brigatti apostou no atacante mais centralizado. A medida deu certo e o artilheiro ganhou até mesmo o apelido de 'Cavani da Amazônia'.

Nicolas caiu nas graças do torcedor alviceleste (Jorge Luiz/Paysandu)

Clássicos Re-Pa

Uma das razões para o sucesso de Nicolas na Curuzu foi o aproveitamento positivo em Re-Pa. Foram oito gols marcados contra o Remo em 15 partidas, números que alavancaram o sucesso do atacante com a camisa alviceleste. Aliás, a marca de Nicolas contra o Remo foi conquistada ao marcar dois gols na derrota por 4 a 2 para o Leão.

Confira a lista de maiores artilheiros do Paysandu (até 7 de julho de 2021)

Zé Augusto - 75 gols

Robgol - 73 gols

Yago Pikachu - 61

Rafael Oliveira - 54

Balão - 46

Jobson - 42

Sandro Goiano - 41

Albertinho - 37

Nicolas - 37

Lecheva - 32