Paysandu: Nicolas se despede, cita alegrias, frustrações e afirma que o Papão sobe para a Série B

Um dia após se despedir dos companheiros do Paysandu, o atacante Nicolas, que já embarcou para Goiânia (GO), onde vai defender as cores do Goiás-GO, na Série B, fez uma postagem de despedida em suas redes sociais. O jogador agradeceu os amigos, falou que foi feliz no Paysandu e que confia no acesso do clube para a Segunda Divisão Nacional.

Aos 32 anos, o gaúcho Nicolas viveu bons momentos com a camisa alviceleste. Foram 103 partidas, 37 gols marcados, sendo oito em clássicos contra o Remo, além de dois títulos estaduais e um carinho enorme da torcida bicolor. O atacante citou o início da trajetória no Papão, a alegria em vestir as cores do Bicola e também as frustrações vividas nas duas vezes em que disputou o acesso e não conseguiu.

Felicidade, gratidão e frustração

“Eu nunca fui tão feliz na minha vida e na carreira como fui nesses mais de dois anos e meio que defendi o Paysandu. Vivi tudo muito intensamente, desde os primeiros dias em Belém, os primeiros jogos e os primeiros contatos com essa torcida que aprendi a amar e respeitar, assim como o clube. Sorri em cada gol, cada conquista e chorei nas duas vezes que batemos na trave nos jogos do acesso”, disse.

Emoções e coração partido

“Ontem foi um dia muito difícil, o mais difícil de todos que vivi em Belém. Nunca gostei de despedidas e não foi nada fácil abraçar minha namorada, meus colegas de time e funcionários do clube, todos amigos que fiz aqui nesse período. Sempre trabalhei com muita intensidade e seriedade pra honrar essa camisa dentro de campo. No Paysandu eu vivi muitas coisas inéditas. Nunca tinha sido tão bem tratado nos clubes onde passei como fui, o Paysandu mudou a minha vida. Justamente por isso também que saio com o coração muito partido”, falou.

Tarefa complicada

“Foi uma decisão difícil de ser tomada por tudo que vivi nesse clube. Tudo isso serviu pra me engrandecer, fazer de mim uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu sou muito grato ao Paysandu por ter aberto as portas pra mim, pela oportunidade de vestir essa camisa por três temporadas de pura emoção”, comentou.

Confiança no acesso à Série B

“Independente da minha saída, eu tenho certeza que esse será o ano do acesso. O Paysandu é muito gigante e não merece ficar mais na Série C. Mesmo distante, eu vou continuar na torcida por todos vocês, meus amigos, torcedores e colegas de time por saber o quando vocês todos merecem levar esse clube pra segunda divisão. Do fundo do meu coração, obrigado por tudo Paysandu! Não é um adeus, é um até logo. Independente do que aconteceu no aeroporto nos últimos dias com alguns torcedores, um fato isolado mas que doeu muito, o meu carinho com a fiel sempre será gigantesco. Pra sempre fiel”, finalizou.