Paysandu perde os dois centroavantes, em menos de um mês

O Paysandu confirmou o empréstimo do atacante Nicolas para o Goiás-GO até dezembro de 2022, na tarde desta quarta-feira (07). Com isso, o Papão perde o seu principal goleador e deixa uma vaga difícil de ser preenchida, justamente, em um momento que o ataque Bicolor é tão questionado.

O desafio pode não ser fácil. Isso porque, no início de junho, o principal reserva de Nicolas, o atacante Gabriel Barbosa, que marcou três gols na final do Parazão deste ano, foi emprestado pelo Palmeiras, time com o qual o jogador tem um contrato até 2022, para o FC Seoul, da Coreia do Sul.

Para a vaga, recentemente, o Paysandu anunciou a contratação do atacante Bruno Paulo, que ainda não estreou pelo clube. Além disso, o Bicola conta com os reservas Laercio, Robinho, Marlon, Danrlei, Luan Santos e Patrick para o setor ofensivo do técnico Vinícius Eutrópio.



Nicolas fez 103 jogos e 37 gols com a camisa do Papão(Cristino Martins / O Liberal) Nicolas fez 103 jogos e 37 gols com a camisa do Papão(Cristino Martins / O Liberal)

Nicolas

Nicolas atingiu feitos memoráveis para a torcida bicolor, se tornando o xodó da fiel. O atacante chegou ao Paysandu em 2019 e marcou 12 vezes em 41 jogos. O artilheiro conquistou dois Campeonatos Paraenses e, além disso, é o maior artilheiro em Re-Pa do século XXI. com oito gols. Pelo clube, o artilheiro fez 103 jogos e 37 gols. Esse ano, no seu pior momento no time, Nicolas marcou seis vezes.





Gabriel Barbosa

Gabriel chegou ao Paysandu em fevereiro deste ano, emprestado do Palmeiras. Pelo clube Bicolor, o artilheiro fez nove jogos e cinco gols, sendo três na final do Parazão deste ano contra a Tuna Luso, na vitória por 4 a 1, que consagrou o time campeão.

Agora, quem será o homem do gol? A resposta começa a ser dada a partir de domingo (11), às 18h, quando o Paysandu encara o Ferroviário-CE, no estádio da Curuzu. O jogo é válido pela sétima rodada da Série C. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.





(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)