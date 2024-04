Paysandu: Após empate no Mangueirão, Hélio dos Anjos reclama da arbitragem: 'Árbitro inexperiente'

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP no último sábado (27), no Mangueirão. O jogo foi equilibrado entre as duas equipes na maior parte do jogo, mas, para o treinador do Papão, Hélio dos Anjos, algumas situações de arbitragem marcaram a partida. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico do Bicola falou sobre atuação dos árbitros. Para ele, a inexperiência do juiz central pode ter atrapalhado nas tomadas de decisões dentro de campo.

"Eu falei para o bandeirinha que não ia terminar bem esse jogo [com] essa quantidade de cartões. Você sabe quantos jogos de Série B esse arbitro apitou? Nenhum. Dá Serie C? Nenhum. Quando sai a arbitragem, meu departamento de análise me entrega tudo. Teve jogo que ele apitou na Série D que ele deu 10 cartões amarelos e duas expulsões. Um árbitro inexperiente que fica segurando o jogo com cartão e pior, dá tanto cartão que depois não sabe para quem deu e faz a expulsão que não era", declarou Hélio dos Anjos após a partida.

De acordo com a súmula do jogo, foram oito cartões distribuídos na partida, sendo quatro para o cada uma das equipes. Uma das advertências do Papão foi justamente para o treinador bicolor, por reclamação. Além disso, o Paysandu ainda ficou com um a menos em campo após Bryan Borges ser expulso pelo juiz por uma falta dura.

Além do árbitro central, Hélio também ficou na bronca com os outros integrantes da arbitragem, um deles Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior, chancelado pela Federação Paraense de Futebol.

"Eu vou avisar publicamente, arbitragem do Pará não vai fazer pressão em cima de mim. E hoje [sábado] a arbitragem do Pará é quem está de quarto árbitro, ele me pressionou o tempo todo. Ele falou: se você falar algo ou se alguém do banco vier aqui - que era o Guilherme que estava indo - eu vou te expulsar. Tanto que ele me deu o cartão amarelo em um momento que o Guilherme foi lá de novo e ele deu para quem era o líder do banco", relatou.

Segundo Hélio, ele avisou a equipe sobre os possíveis cartões que seriam distribuídos no jogo. Além disso, o treinador bicolor disse que a expulsão de Bryan foi injusta, pois foi "uma falta norma". Ainda conforme o técnico, por conta disso, ele tentou administrar ao máximo as substituições para evitar arriscar jogadores amarelados.

Com o resultado, o Paysandu somou o primeiro ponto da Série B do Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento. Contudo, o Mirassol ainda não jogou e ameaça a posição do Bicola na tabela. O próximo compromisso do Papão é contra o Avaí, na sexta-feira (3), na Curuzu, às 19h.