Paysandu sai na frente, mas cede empate no primeiro jogo em casa na Série B de 2024

O Paysandu empatou com o Botafogo-SP em 1 a 1, pela segunda rodada da Série B. Em partida disputada no estádio do Mangueirão neste sábado (27), o Papão se recuperou após um primeiro tempo ruim e, mesmo com um a menos, abriu o placar com Esli García, na etapa final. No entanto, o Papão voltou a cair de rendimento na partida e viu Toró empatar para o tricolor do interior de São Paulo.

Com o resultado, o Papão somou o primeiro ponto no torneio e saiu, momentaneamente, do Z-4 da Segundona. Para ficar fora da zona da degola, o Bicola vai precisar "secar" o Mirassol-SP, que enfrenta o Ceará-CE, na segunda-feira (29), em casa. Por outro lado, o Botafogo-SP acumulou o segundo empate seguido no torneio.

O Paysandu volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira (3). Às 19h, o Bicola recebe o Avaí-SC, na Curuzu, pela terceira rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Primeiro tempo

A trave salvou o Paysandu de ir para o intervalo perdendo para o Botafogo-SP. Sem jogadores de articulação no meio-campo, o time bicolor não conseguiu se impor o suficiente sobre o adversário e pecou na finalização quando teve oportunidades. No ponto de vista defensivo, o Papão sofreu e teve o poste atingido em duas oportunidades.

O início de jogo, no entanto, foi de imposição bicolor. A estratégia de Hélio dos Anjos era povoar o campo adversário e, para isso, deixou a última linha de defesa ainda mais alta do que de costume. Em alguns momentos, os dois zagueiros bicolores chegaram a ficar todos a frente da risca do meio-campo. O posicionamento fez com que o Papão tivesse mais volume de jogo, mas faltou perícia na finalização para tirar zero do placar.

No entanto, a linha alta, que ajuda o time na criação, se tornou vilã no momento defensivo. Com defensores pouco velozes, o Botafogo-SP usou e abusou de jogadas em velocidade pelo setor e, dessa forma, criou as melhores chances de gol. Em duas oportunidades - uma em recuo errado da defesa bicolor e outra com Alex Sandro - a trave alviceleste impediu que o tricolor abrisse o placar.

Na reta final do primeiro tempo, o jogo ficou mais equilibrado, mas não sem emoção. No campo da "trocação", Paysandu e Botafogo-SP chegaram ao gol com perigo, mas pararam em intervenções bem sucedidas dos defensores. Resultado parcial antes do intervalo: 0 a 0.

Segundo tempo

A etapa final de jogo começou com uma dor de cabeça para o Paysandu. Bryan Borges, que tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo, levou outra advertência por uma entrada dura no adversário e foi expulso. Nesse momento, Hélio dos Anjos foi obrigado a fazer mudanças na equipe que ajudaram no crescimento da equipe no decorrer da partida.

Assim como ocorreu no clássico Re-Pa pela semifinal da Copa Verde, o Paysandu jogou melhor com um jogador a menos em campo. O time bicolor sofreu pouco defensivamente e passou a chegar mais ao gol adversário. Nesse momento, Hélio colocou Esli García em jogo, o que mudou ainda mais a cara do Lobo na partida.

Esli, por mais que tenha jogado apenas metade do segundo tempo, foi o melhor jogador do Paysandu neste sábado. Ele agrediu a defesa adversária, criou chances para os companheiros de time e ainda arriscou à meta do Botafogo-SP. Numa dessas oportunidades, marcou um belo gol.

No entanto, quando o Paysandu era melhor no jogo, o Botafogo-SP encontrou o gol de empate. Em jogada de Alex Sandro pela direta, Toró aproveitou cruzamento na área e mandou pro fundo das redes de Matheus Nogueira. Na reta final de partida, o time visitante até tentou partir pra cima, em busca da vitória, mas se viu satisfeito com o empate e cozinhou o jogo até o apito final.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B

Paysandu x Botafogo-SP

Data: sábado (27/04)

Hora: 17h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Gols: Esli Garcia 23'/2T (PAY); Toró 34'/2T (BOT)

Cartões amarelos: Bryan Borges e Jean Dias (PAY); Matheus Costa, Wallison e Patrick Brey (BOT)

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson (Michel Macedo), Y. Quintana, Wanderson, Bryan Borges, João Vieira, Leandro Vilela (Wesley Fraga), Carlos Maia (Kevyn), Edinho (Esli García), Jean Dias e Ruan Ribeiro (Gabriel Santos).

Técnico: Hélio dos Anjos.

Botafogo-SP: Michael, Matheus Costa (Robinho), Lucas Dias, Schappo, Matheus Barbosa, Jean Victor, Emerson Negueba (Wallison), Patrick Brey (Douglas Baggio), Leandro Pereira (João Costa), Gustavo Bochecha (Toró) e Alex Sandro.

Técnico: Paulo Gomes.