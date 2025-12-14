Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Gramado da Curuzu entra em fase final de recuperação para o Campeonato Paraense

Campo só estará disponível na semana da estreia do time no Parazão do próximo ano

O Liberal
fonte

O gramado da Curuzu segue em tratamento para a próxima temporada. (Ascom Paysandu)

O gramado do Estádio Banpará Curuzu segue em processo de manutenção desde o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. O campo passará por um período de revitalização e só deverá ser liberado para uso na semana da estreia do time no Campeonato Paraense de 2026, marcada para o dia 24 de janeiro.

Os trabalhos no local envolvem uma série de procedimentos técnicos voltados à recuperação do solo e da grama. Entre as ações realizadas estão a aeração, a descompactação do terreno e o corte vertical do gramado. De acordo com o gerente do estádio, Waldecir Alves Júnior, também foram aplicados herbicidas para eliminar até cinco tipos diferentes de ervas daninhas que comprometiam a qualidade do campo.

Segundo Waldecir, os resultados iniciais são positivos, apesar da mudança temporária no aspecto visual do gramado. “Foram feitos vários cortes e o campo apresentou uma leve descoloração, causada pelos produtos químicos utilizados no combate às ervas daninhas. Esse enfraquecimento momentâneo da grama é esperado e faz parte do processo”, explicou.

Nos próximos dias, a manutenção entra em uma nova fase, com foco no fortalecimento do gramado. Estão previstas ações de oxigenação do solo, além de adubação pulverizada e granulada. Caso seja necessário, também poderá ser aplicada a utilização de hormônios para estimular o crescimento da grama. A rotina de cortes será intensificada, com pelo menos três intervenções semanais até a liberação do campo.

Enquanto o estádio bicolor segue fechado para ajustes, o Paysandu dará início à pré-temporada na próxima terça-feira (16). As atividades serão realizadas nas dependências internas da Curuzu, nos dois campos do Centro de Treinamento Raul Aguilera e também no Hotel Antônio Diogo Couceiro, que servirá como local de concentração do elenco.

futebol

paysandu

Paysandu
