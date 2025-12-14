Gramado da Curuzu entra em fase final de recuperação para o Campeonato Paraense Campo só estará disponível na semana da estreia do time no Parazão do próximo ano O Liberal 14.12.25 15h33 O gramado da Curuzu segue em tratamento para a próxima temporada. (Ascom Paysandu) O gramado do Estádio Banpará Curuzu segue em processo de manutenção desde o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. O campo passará por um período de revitalização e só deverá ser liberado para uso na semana da estreia do time no Campeonato Paraense de 2026, marcada para o dia 24 de janeiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os trabalhos no local envolvem uma série de procedimentos técnicos voltados à recuperação do solo e da grama. Entre as ações realizadas estão a aeração, a descompactação do terreno e o corte vertical do gramado. De acordo com o gerente do estádio, Waldecir Alves Júnior, também foram aplicados herbicidas para eliminar até cinco tipos diferentes de ervas daninhas que comprometiam a qualidade do campo. Segundo Waldecir, os resultados iniciais são positivos, apesar da mudança temporária no aspecto visual do gramado. “Foram feitos vários cortes e o campo apresentou uma leve descoloração, causada pelos produtos químicos utilizados no combate às ervas daninhas. Esse enfraquecimento momentâneo da grama é esperado e faz parte do processo”, explicou. VEJA MAIS Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução Nos próximos dias, a manutenção entra em uma nova fase, com foco no fortalecimento do gramado. Estão previstas ações de oxigenação do solo, além de adubação pulverizada e granulada. Caso seja necessário, também poderá ser aplicada a utilização de hormônios para estimular o crescimento da grama. A rotina de cortes será intensificada, com pelo menos três intervenções semanais até a liberação do campo. Enquanto o estádio bicolor segue fechado para ajustes, o Paysandu dará início à pré-temporada na próxima terça-feira (16). As atividades serão realizadas nas dependências internas da Curuzu, nos dois campos do Centro de Treinamento Raul Aguilera e também no Hotel Antônio Diogo Couceiro, que servirá como local de concentração do elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Gramado da Curuzu entra em fase final de recuperação para o Campeonato Paraense Campo só estará disponível na semana da estreia do time no Parazão do próximo ano 14.12.25 15h33 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Paysandu acerta a contratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 13.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30