Em casa, Cametá perde para o Altos-PI na estreia pela Série D do Brasileirão

Os times paraenses não começaram a Série D do Campeonato Brasileiro do melhor jeito. Após a derrota do Águia de Marabá, neste domingo (28) o Cametá perdeu para o Altos-PI por 1 a 0, no estádio Orfelino Martins. Em casa, o Mapará Elétrico não conseguiu segurar a equipe do Piauí e sofreu um gol de Válber Júnior, no segundo tempo.

Com o resultado, o Jacaré soma três pontos e se junta a River-PI e Maranhão-MA na parte de cima do grupo B. Já o Cametá terá uma sequência de dois jogos fora de casa para buscar os primeiros pontos na competição. O primeiro será contra o Tocantinópolis-TO, no sábado (4), às 17h, no estádio Ribeirão, em Tocantins.

O jogo

A partida começou com o Cametá mais forte. Com mais criatividade, o Mapará foi mais ofensivo na etapa e possuiu chances de abrir o placar no estádio Parque do Bacurau. Apesar das oportunidades criadas, a equipe não teve efetividade e os times foram para o intervalo com 0 a 0.

Já na etapa final, o duelo voltou mais equilibrado. Mesmo com o Cametá melhor em campo, o Altos passou a oferecer mais perigo em algumas jogadas. Além disso, o time paraense não conseguiu reverter a superioridade em gols.

Ainda no início do segundo tempo, o zagueiro Marlon caiu na grande área e o juiz entendeu como simulação. Assim, o jogador do Cametá tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais em campo, o Altos cresceu na partida até que aos 21 minutos, Válber Júnior aproveitou um cruzamento de Matheus e marcou o único gol da partida.

Mesmo atrás do placar, o Mapará seguiu pressionando e tentou buscar um empate até o final. Contudo, a ofensiva não foi o suficiente e a partida terminou 1 a 0 para o Altos-PI.