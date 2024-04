Após derrota, técnico do Águia de Marabá projeta jogo contra o São Paulo: 'Temos que desfrutar'

O Águia de Marabá estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão perdeu por 2 a 1 para o River-PI, no último sábado (27), no estádio Albertão, em Teresina. A equipe paraense começou o jogo na frente, mas acabou cedendo os adversários viraram o duelo. Após a partida, o treinador Mathaus Sodré analisou a atuação da equipe e afirmou que o time "mereceu a derrota".

"Sabíamos das dificuldades que era enfrentar o River dentro de seus domínios, com certeza vai ser um dos grandes desse grupo dificílimo que vamos enfrentar. Mas, a sensação hoje é de que merecemos a derrota, porque não soubemos aproveitar as oportunidades, fizemos 1 a 0 e logo em seguida tomamos um empate, temos que sentir isso", declarou o treinador.

Com a derrota, a equipe retorna para Belém sem pontos e na penúltima posição do grupo B. Na próxima rodada da Série D, o Águia de Marabá vai enfrentar o Fluminense-PI, no Zinho Oliveira, assim, o objetivo é aproveitou os jogos em casa para marcar os primeiros pontos de crescer na competição.

No entanto, antes da segunda partida da Série D, o Azulão ainda tem um compromisso na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (2), o time de Marabá vai encarar o São Paulo pelo jogo de ida da terceira fase do torneio nacional. Mathaus afirmou que está ciente das dificuldades, mas destacou que a equipe tem que desfrutar da partida contra o Tricolor Paulista.

"O Campeonato da Série D é a nossa realidade, mas nós nos colocamos nessa situação de ser o único representante do Pará nessa fase [da Copa do Brasil] e estar desfrutando de um momento como esse. Sabemos da nossa responsabilidade, mas nós temos mais que desfrutar desse jogo contra o São Paulo e rapidamente já fazer essas correções para as duas partidas em casa, porque não podemos mais dar bobeira. Cada vez que você fica sem pontuar acaba adiando o sonho de Série C", concluiu o Mathaus Sodré.

A partida contra o São Paulo ocorre na próxima quinta-feira (2), no estádio Mangueirão, a partir das 19h30. O jogo terá cobertura completa de OLiberal.com