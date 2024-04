Águia de Marabá perde para o River-PI de virada na estreia pela Série D

O Águia de Marabá estreou perdendo na Série D do Brasileirão. Neste sábado (27), o Azulão foi derrotado pelo River-PI por 2 a 1, de virada. A partida foi disputada no estádio Albertão, em Teresina.

Após um início de partida sem emoções, o final do primeiro tempo foi elétrico. Quem aproveitou e saiu na frente foi o Azulão, com Braga, aos 45 minutos. No entanto, a alegria marabaense não durou muito já que o River empatou aos 49 minutos, de pênalti, com Felipe Sousa.

No segundo tempo, o River voltou melhor e foi construindo boas chances de gol. Aos 19 minutos, o desempenho positivo do time da casa foi recompensado e Felipe Sousa marcou novamente.

Na reta final do jogo, o Águia se lançou ao ataque em busca do empate. No entanto, a ofensiva marabaense era desorganizada e não gerou chances claras de gol. Resultado: derrota fora de casa na estreia na Série D.

Apesar do revés, o Águia já volta a campo pelo torneio na semana que vem. No dia 6 de maio, uma segunda-feira, o Azulão recebe o Fluminense-PI no Zinho Oliveira. Será a primeira partida do time de Marabá em casa na competição.