O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Manchester United e Bournemouth jogarão pela Premier League às 17h (X/ @afcbournemouth)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (15/12), incluem partidas pelo La Liga, Série A italiana, Premier League Campeonato Português.

Às 17h, o Bournemouth jogará contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês. Já às 17h45, o Porto enfrentará o Estrela Amadora pela Liga Portugal.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Betis - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x Bournemouth - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Roma x Como - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Braga x Santa Clara - 15h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Porto x Estrela Amadora - 17h45 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de United e Bournemouth; veja o horário

O jogo entre Manchester United x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Roma e Como; veja o horário

O jogo entre Roma x Como terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Porto e Estrela Amadora; veja o horário

O jogo entre Porto x Estrela Amadora terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h45.

Onde assistir ao jogo de Braga e Santa Clara; veja o horário

O jogo entre Braga x Santa Clara terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 17h - Rayo Vallecano x Betis - La Liga
  2. 17h - Manchester United x Bournemouth - Premier League
  3. 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Liga Portugal

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Braga x Santa Clara - Liga Portugal
  2. 16h45 - Roma x Como - Campeonato Italiano
  3. 17h - Rayo Vallecano x Betis - La Liga
  4. 17h - Manchester United x Bournemouth - Premier League
  5. 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Liga Portugal

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
