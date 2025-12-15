Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 15.12.25 7h00 Manchester United e Bournemouth jogarão pela Premier League às 17h (X/ @afcbournemouth) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (15/12), incluem partidas pelo La Liga, Série A italiana, Premier League e Campeonato Português. Às 17h, o Bournemouth jogará contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês. Já às 17h45, o Porto enfrentará o Estrela Amadora pela Liga Portugal. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Betis - 17h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x Bournemouth - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Roma x Como - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Braga x Santa Clara - 15h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Porto x Estrela Amadora - 17h45 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de United e Bournemouth; veja o horário O jogo entre Manchester United x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Roma e Como; veja o horário O jogo entre Roma x Como terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Porto e Estrela Amadora; veja o horário O jogo entre Porto x Estrela Amadora terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h45. Onde assistir ao jogo de Braga e Santa Clara; veja o horário O jogo entre Braga x Santa Clara terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Rayo Vallecano x Betis - La Liga 17h - Manchester United x Bournemouth - Premier League 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Liga Portugal SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Braga x Santa Clara - Liga Portugal 16h45 - Roma x Como - Campeonato Italiano 17h - Rayo Vallecano x Betis - La Liga 17h - Manchester United x Bournemouth - Premier League 17h45 - Porto x Estrela Amadora - Liga Portugal Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 