Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano Estadão Conteúdo 16.03.26 8h42 O treinador Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira, às 15h30, a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho. Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano. As partidas serão realizadas nos Estados Unidos e vão marcar a estreia dos novos uniformes do Brasil, lançados pela Nike na semana passada. O técnico tem uma espinha dorsal definida, mas existem incertezas em posições importantes, como o gol, as laterais e o comando do ataque. Pelo menos oito nomes ainda estão em aberto, em todas as posições, conforme o colunista do Estadão Marcel Rizzo. Ao menos 13 jogadores estão assegurados no Mundial, casos, por exemplo, de Casemiro (Manchester United), Estêvão (Chelsea), Vini Jr. (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona) Na zaga, Bremer, da Juventus, pode reaparecer no chamado desta segunda-feira. No meio de campo, o treinador busca um reserva para Bruno Guimarães. Gabriel Sara, do Galatasaray, e Danilo, do Botafogo, vivem excelente fase e têm grande chance de serem lembrados. No ataque, não há nenhum centroavante tão elogiado nas últimas semanas como Endrick. Preterido no Real Madrid, o jovem de 19 anos tem recebido os minutos que precisava no Lyon, pelo qual joga emprestado, e tem brilhado com gols e assistências. Endrick, que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, está sendo acompanhado de perto em Lyon e é muito provável que seja convocado. Outro jovem atacante monitorado é Rayan, ex-Vasco, negociado no ano passado com o Bournemouth, da Inglaterra. Nos últimos dias, Ancelotti e sua equipe, incluindo seu filho, Davide Ancelotti, viajaram pelo País para assistir in loco a sete partidas do Brasileirão: Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória, Vasco x Palmeiras, Botafogo e Flamengo, Santos x Corinthians e Palmeiras x Mirassol. "É um momento de observação. Obviamente, temos que fazer bem os amistosos com França e Croácia e observar as partidas dos jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho", afirmou Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. NEYMAR SERÁ CONVOCADO? Neymar está na pré-lista para os duelos contra franceses e croatas. Ancelotti foi a Mirassol com o pensamento de assistir ao craque santista. Mas o atacante desfalcou o Santos no jogo de terça-feira. Foi poupado por "controle de carga", e isso reduziu suas chances de ser convocado agora. O astro do Santos não consegue se firmar em sua equipe por causa de recorrentes problemas físicos. Desde a séria lesão sofrida em outubro de 2024, em Montevidéu, o camisa 10 tem enfrentado dificuldade para conseguir emplacar uma sequência de partidas e nunca mais voltou a defender a seleção brasileira. Ancelotti não foi vê-lo em campo contra o Corinthians, na Vila, Belmiro, neste domingo, mas mandou seus auxiliares. Eles viram um jogo ruim de Neymar, que tentou - e não conseguiu - ser protagonista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Neymar Acelotti amistosos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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