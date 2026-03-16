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Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA

Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano

Estadão Conteúdo

O treinador Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira, às 15h30, a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho.

Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano. As partidas serão realizadas nos Estados Unidos e vão marcar a estreia dos novos uniformes do Brasil, lançados pela Nike na semana passada.

O técnico tem uma espinha dorsal definida, mas existem incertezas em posições importantes, como o gol, as laterais e o comando do ataque. Pelo menos oito nomes ainda estão em aberto, em todas as posições, conforme o colunista do Estadão Marcel Rizzo.

Ao menos 13 jogadores estão assegurados no Mundial, casos, por exemplo, de Casemiro (Manchester United), Estêvão (Chelsea), Vini Jr. (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona)

Na zaga, Bremer, da Juventus, pode reaparecer no chamado desta segunda-feira. No meio de campo, o treinador busca um reserva para Bruno Guimarães. Gabriel Sara, do Galatasaray, e Danilo, do Botafogo, vivem excelente fase e têm grande chance de serem lembrados.

No ataque, não há nenhum centroavante tão elogiado nas últimas semanas como Endrick. Preterido no Real Madrid, o jovem de 19 anos tem recebido os minutos que precisava no Lyon, pelo qual joga emprestado, e tem brilhado com gols e assistências.

Endrick, que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, está sendo acompanhado de perto em Lyon e é muito provável que seja convocado. Outro jovem atacante monitorado é Rayan, ex-Vasco, negociado no ano passado com o Bournemouth, da Inglaterra.

Nos últimos dias, Ancelotti e sua equipe, incluindo seu filho, Davide Ancelotti, viajaram pelo País para assistir in loco a sete partidas do Brasileirão: Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória, Vasco x Palmeiras, Botafogo e Flamengo, Santos x Corinthians e Palmeiras x Mirassol.

"É um momento de observação. Obviamente, temos que fazer bem os amistosos com França e Croácia e observar as partidas dos jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho", afirmou Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

NEYMAR SERÁ CONVOCADO? Neymar está na pré-lista para os duelos contra franceses e croatas. Ancelotti foi a Mirassol com o pensamento de assistir ao craque santista. Mas o atacante desfalcou o Santos no jogo de terça-feira. Foi poupado por "controle de carga", e isso reduziu suas chances de ser convocado agora.

O astro do Santos não consegue se firmar em sua equipe por causa de recorrentes problemas físicos. Desde a séria lesão sofrida em outubro de 2024, em Montevidéu, o camisa 10 tem enfrentado dificuldade para conseguir emplacar uma sequência de partidas e nunca mais voltou a defender a seleção brasileira.

Ancelotti não foi vê-lo em campo contra o Corinthians, na Vila, Belmiro, neste domingo, mas mandou seus auxiliares. Eles viram um jogo ruim de Neymar, que tentou - e não conseguiu - ser protagonista.

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