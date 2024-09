Remo vence o São Bernardo e comemora o acesso à Série B nas redes sociais

Lutamos e vencemos! Essas foram as primeiras palavras do Remo após garantir o acesso à Série B do Brasileirão. Na tarde deste domingo (29), o Leão venceu o São Bernardo-SP por 1 a 0 e carimbou o retorno à Segunda Divisão após quatro temporadas. O feito foi comemorado pelo clube nas redes sociais.

O único gol da partida deste domingo foi marcado pelo atacante Ytalo, ainda no primeiro tempo. Mais de 50 mil pessoas estiveram no Mangueirão para acompanhar o acesso azulino, provavelmente o maior público do estádio desde a reforma.

Agora o Remo busca uma vaga na final da Série C. O Leão ainda precisa ultrapassar o Volta Redonda-RJ na tabela para alcançar a decisão. A vida das equipes será definida na última rodada, na semana que vem, contra o Botafogo-PB, fora de casa.