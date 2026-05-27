Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) O Liberal 27.05.26 13h52 Neymar foi chamado para a Copa, mas trata lesão na panturrilha (Reprodução / Instagram) Os jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo começaram a se apresentar oficialmente nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Entre os atletas está o atacante Neymar, chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti. A partir de agora, a Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho. Nos primeiros dias, todos os convocados passarão por avaliação médica. Neymar é uma das principais preocupações, pois o atacante tem um edema na panturrilha. Até o momento, não se sabe a gravidade da lesão, mas o jogador deve aproveitar esse primeiro período com a Seleção para se recuperar completamente do problema. VEJA MAIS Veja fotos de antes e depois dos 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira A aparência de muitos atletas, como Neymar, Vini Jr. e Léo Pereira, mudou muito após a fama. Confira! CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 Figurinhas da Copa do Mundo: confira dicas de como identificar pacotes falsificados Na última quinta-feira (21), a Polícia Civil apreendeu um carregamento com cerca de 200 mil figurinhas falsificadas no Rio de Janeiro. Aprenda a não cair no golpe da figurinha falsa A equipe ainda não está completa. Alguns jogadores, como o goleiro Weverton, do Grêmio, e os flamenguistas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, irão se apresentar mais tarde por conta de compromissos com os clubes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal, além de Marquinhos, do PSG, vão se apresentar na próxima semana, após a final da Champions League, que ocorre no sábado (30), em Budapeste. Agenda Antes da estreia na Copa, o Brasil fará o último amistoso em solo brasileiro contra o Panamá, no domingo (31), no Maracanã. Depois, a Seleção viaja para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em outro amistoso. No grupo C, o Brasil estreia no Mundial contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Depois, encara o Haiti e fecha a fase de grupos diante da Escócia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes seleção brasileira Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46