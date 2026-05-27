Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo

Os jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo começaram a se apresentar oficialmente nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Entre os atletas está o atacante Neymar, chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti.

A partir de agora, a Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho.

Nos primeiros dias, todos os convocados passarão por avaliação médica. Neymar é uma das principais preocupações, pois o atacante tem um edema na panturrilha. Até o momento, não se sabe a gravidade da lesão, mas o jogador deve aproveitar esse primeiro período com a Seleção para se recuperar completamente do problema.

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A equipe ainda não está completa. Alguns jogadores, como o goleiro Weverton, do Grêmio, e os flamenguistas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, irão se apresentar mais tarde por conta de compromissos com os clubes.

Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal, além de Marquinhos, do PSG, vão se apresentar na próxima semana, após a final da Champions League, que ocorre no sábado (30), em Budapeste.

Agenda

Antes da estreia na Copa, o Brasil fará o último amistoso em solo brasileiro contra o Panamá, no domingo (31), no Maracanã. Depois, a Seleção viaja para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em outro amistoso.

No grupo C, o Brasil estreia no Mundial contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Depois, encara o Haiti e fecha a fase de grupos diante da Escócia.