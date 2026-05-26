Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube Estadão Conteúdo 26.05.26 18h36 PH Ganso (Instagram @phganso) O experiente meia Paulo Henrique Ganso não deve mais vestir a camisa do Fluminense. O jogador de 36 anos informou ao clube carioca que tem proposta de outra agremiação da Série A e foi cortado das últimas duas partidas da equipe, diante de Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira, pela Libertadores, e domingo, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Atuando pouco sob o comando de Luis Zubeldía e sofrendo com desgaste muscular, ele gostaria de chegar "inteiro" após a Copa e teve o pedido de não atuar atendido pelo Fluminense. "O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro", revelou o Fluminense. Clube e jogador escondem qual será o destino do camisa 10, mas torcidas de alguns rivais ficaram empolgadas com a possibilidade de contratá-lo. Muitos fala em reeditar a dupla de sucesso com Neymar, no Santos, enquanto vascaínos e fanáticos pelo Remo pediram a chegada do jogador. Ganso está no Fluminense desde janeiro de 2019, vindo do Sevilla, e tem enorme respeito dos torcedores por ajudar o clube nas conquistas do Carioca de 2022 e 2023 e na Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors. São 314 jogos, 30 gols e muitas assistências ou participações diretas em bolas nas redes adversárias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Fluminense Paulo Henrique Ganso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30