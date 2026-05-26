Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação

Marcelo Rangel, destaque do elenco do Remo na temporada, só deve voltar aos gramados depois da Copa do Mundo. Pelo menos é o que afirmou Jean Klay, chefe do departamento médico azulino. Em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (26), o médico azulino disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados por conta de uma lesão ligamentar.

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"O Marcelo Rangel teve um trauma na partida contra o Athletico-PR, na perna esquerda, e isso culminou numa lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão parcial, mas precisa de 4 a 6 semanas de imobilização para ele voltar às atividades", explicou.

Ainda falando sobre a recuperação de Marcelo Rangel, Jean Klay disse que o Remo deve optar por um tratamento acelerado. Devido à boa resposta do atleta no ano passado, quando conseguiu se recuperar de uma artroscopia no joelho em tempo recorde no final da Série B, o departamento médico azulino decidiu utilizar uma metodologia de "repouso controlado".

"Ele está usando uma ortese para imobilizar o ligamento lesionado. No entanto, ele continuará realizando atividades de ativação da musculação, preservando o movimento do atleta", completou.

Lesões

Marcelo Rangel e Alef Manga se lesionaram durante a derrota do Remo para o Athletico Paranaense por 2 a 1, no último domingo (24), no Mangueirão. O atacante deixou o gramado na reta final do segundo tempo, enquanto o goleiro permaneceu em campo até o apito final.

O clube confirmou a lesão dos atletas apenas na terça-feira, mas a condição do goleiro azulino já preocupava o torcedor remista desde o final de semana. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o arqueiro vinha atuando com dores e apresentava problemas nos dois joelhos.