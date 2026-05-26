Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. Caio Maia 26.05.26 16h41 Marcelo Rangel, goleiro do Remo, deve voltar aos gramados só depois de um mês. (Samara Miranda/Ascom Remo) Marcelo Rangel, destaque do elenco do Remo na temporada, só deve voltar aos gramados depois da Copa do Mundo. Pelo menos é o que afirmou Jean Klay, chefe do departamento médico azulino. Em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (26), o médico azulino disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados por conta de uma lesão ligamentar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "O Marcelo Rangel teve um trauma na partida contra o Athletico-PR, na perna esquerda, e isso culminou numa lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão parcial, mas precisa de 4 a 6 semanas de imobilização para ele voltar às atividades", explicou. Ainda falando sobre a recuperação de Marcelo Rangel, Jean Klay disse que o Remo deve optar por um tratamento acelerado. Devido à boa resposta do atleta no ano passado, quando conseguiu se recuperar de uma artroscopia no joelho em tempo recorde no final da Série B, o departamento médico azulino decidiu utilizar uma metodologia de "repouso controlado". "Ele está usando uma ortese para imobilizar o ligamento lesionado. No entanto, ele continuará realizando atividades de ativação da musculação, preservando o movimento do atleta", completou. Lesões Marcelo Rangel e Alef Manga se lesionaram durante a derrota do Remo para o Athletico Paranaense por 2 a 1, no último domingo (24), no Mangueirão. O atacante deixou o gramado na reta final do segundo tempo, enquanto o goleiro permaneceu em campo até o apito final. O clube confirmou a lesão dos atletas apenas na terça-feira, mas a condição do goleiro azulino já preocupava o torcedor remista desde o final de semana. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o arqueiro vinha atuando com dores e apresentava problemas nos dois joelhos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo rangel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26