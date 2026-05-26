Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. Caio Maia 26.05.26 16h07 Rangel está lesionado e não deve atuar contra o São Paulo. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo confirmou, nesta terça-feira (26), as lesões sofridas pelo goleiro Marcelo Rangel e pelo atacante Alef Manga. Os dois atletas realizaram exames médicos pela manhã e, pelo menos o arqueiro azulino. dificilmente terá condições de enfrentar o São Paulo, no próximo domingo (31), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo comunicado divulgado pelo Departamento Médico azulino, Marcelo Rangel foi diagnosticado com uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Já Alef Manga apresentou uma contusão no ombro esquerdo. VEJA MAIS Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência O clube não informou o prazo de recuperação dos atletas. No caso de Rangel, porém, lesões no ligamento colateral medial costumam exigir repouso, utilização de imobilizadores e sessões de fisioterapia para recuperação da mobilidade e fortalecimento da região. Conforme especialistas, o tempo de retorno pode variar entre duas e 12 semanas, dependendo da gravidade da lesão. Os dois jogadores já iniciaram tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Marcelo Rangel e Alef Manga se lesionaram durante a derrota do Remo para o Athletico Paranaense por 2 a 1, no último domingo (24), no Mangueirão. O atacante deixou o gramado na reta final do segundo tempo, enquanto o goleiro permaneceu em campo até o apito final. A situação de Marcelo Rangel já preocupava o torcedor remista. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o arqueiro vinha atuando com dores e apresentava problemas nos dois joelhos. Próximos compromissos Vice-lanterna da Série A, o Remo tenta reagir na competição diante do São Paulo. A partida está marcada para as 20h30, no Mangueirão, com ingressos sendo vendidos a partir de R$ 80. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo marcelo rangel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26