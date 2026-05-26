Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo

O Clube do Remo confirmou, nesta terça-feira (26), as lesões sofridas pelo goleiro Marcelo Rangel e pelo atacante Alef Manga. Os dois atletas realizaram exames médicos pela manhã e, pelo menos o arqueiro azulino. dificilmente terá condições de enfrentar o São Paulo, no próximo domingo (31), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Segundo comunicado divulgado pelo Departamento Médico azulino, Marcelo Rangel foi diagnosticado com uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Já Alef Manga apresentou uma contusão no ombro esquerdo.

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O clube não informou o prazo de recuperação dos atletas. No caso de Rangel, porém, lesões no ligamento colateral medial costumam exigir repouso, utilização de imobilizadores e sessões de fisioterapia para recuperação da mobilidade e fortalecimento da região. Conforme especialistas, o tempo de retorno pode variar entre duas e 12 semanas, dependendo da gravidade da lesão.

Os dois jogadores já iniciaram tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

Marcelo Rangel e Alef Manga se lesionaram durante a derrota do Remo para o Athletico Paranaense por 2 a 1, no último domingo (24), no Mangueirão. O atacante deixou o gramado na reta final do segundo tempo, enquanto o goleiro permaneceu em campo até o apito final.

A situação de Marcelo Rangel já preocupava o torcedor remista. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o arqueiro vinha atuando com dores e apresentava problemas nos dois joelhos.

Próximos compromissos

Vice-lanterna da Série A, o Remo tenta reagir na competição diante do São Paulo. A partida está marcada para as 20h30, no Mangueirão, com ingressos sendo vendidos a partir de R$ 80. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.