Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo

O Clube do Remo terá problemas importantes para enfrentar o São Paulo, no último compromisso antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, no Mangueirão, o clube confirmou as lesões do goleiro Marcelo Rangel e do atacante Alef Manga.

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Os dois atletas passaram por exames na segunda-feira, depois de deixarem a partida contra os paranaenses com problemas físicos. Segundo o departamento médico azulino, Marcelo Rangel sofreu uma lesão ligamentar no joelho, enquanto Alef Manga teve uma contusão no ombro esquerdo.

A situação mais delicada é a do goleiro. Titular absoluto da equipe, Marcelo Rangel participou de todos os 17 jogos do Remo no Brasileirão e vinha sendo um dos destaques da campanha azulina, com 64 defesas realizadas e um pênalti defendido. A tendência é que ele só retorne após o período de paralisação da competição.

Com a ausência confirmada, a comissão técnica deve escolher entre Igor Vinhas e Ivan Quaresma para assumir a meta remista diante do São Paulo.

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Já Alef Manga ainda será acompanhado diariamente pelo departamento médico. Em entrevista nesta terça-feira, o médico Jean Klay afirmou que o atacante não preocupa, inicialmente, para o confronto do fim de semana.

“O Manga teve um trauma no ombro esquerdo e, felizmente, não teve fratura. Dependendo da evolução, vamos liberá-lo para o treino na quinta-feira”, explicou o médico.

O atacante vive uma das melhores fases no clube e lidera o elenco em participações ofensivas no Brasileirão, com quatro gols e três assistências em 16 partidas disputadas. Além dos números diretos, Alef também aparece entre os principais destaques estatísticos do Remo na competição.

Além da dupla, o Remo segue sem contar com o atacante Gabriel Taliari, que sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita. O últimop jogo do atleta pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.