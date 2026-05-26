Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo O Liberal 26.05.26 20h07 Léo Condé deve bater cabeça para definir o time titular azulino contra o São Paulo. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo terá problemas importantes para enfrentar o São Paulo, no último compromisso antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, no Mangueirão, o clube confirmou as lesões do goleiro Marcelo Rangel e do atacante Alef Manga. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os dois atletas passaram por exames na segunda-feira, depois de deixarem a partida contra os paranaenses com problemas físicos. Segundo o departamento médico azulino, Marcelo Rangel sofreu uma lesão ligamentar no joelho, enquanto Alef Manga teve uma contusão no ombro esquerdo. A situação mais delicada é a do goleiro. Titular absoluto da equipe, Marcelo Rangel participou de todos os 17 jogos do Remo no Brasileirão e vinha sendo um dos destaques da campanha azulina, com 64 defesas realizadas e um pênalti defendido. A tendência é que ele só retorne após o período de paralisação da competição. Com a ausência confirmada, a comissão técnica deve escolher entre Igor Vinhas e Ivan Quaresma para assumir a meta remista diante do São Paulo. VEJA MAIS Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. Já Alef Manga ainda será acompanhado diariamente pelo departamento médico. Em entrevista nesta terça-feira, o médico Jean Klay afirmou que o atacante não preocupa, inicialmente, para o confronto do fim de semana. “O Manga teve um trauma no ombro esquerdo e, felizmente, não teve fratura. Dependendo da evolução, vamos liberá-lo para o treino na quinta-feira”, explicou o médico. O atacante vive uma das melhores fases no clube e lidera o elenco em participações ofensivas no Brasileirão, com quatro gols e três assistências em 16 partidas disputadas. Além dos números diretos, Alef também aparece entre os principais destaques estatísticos do Remo na competição. Além da dupla, o Remo segue sem contar com o atacante Gabriel Taliari, que sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita. O últimop jogo do atleta pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo x sao paulo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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