Figurinhas da Copa do Mundo: confira dicas de como identificar pacotes falsificados

Com a apresentação do álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo de 2026, é comum que golpistas e criminosos se aproveitem da animação dos brasileiros para ganhar dinheiro vendendo livros e pacotes falsos que não foram fabricados na empresa Panini. Na última quinta-feira (21), por exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu um carregamento com cerca de 200 mil figurinhas falsificadas na Baixada Fluminense.

Na ocasião, os agentes estavam investigando um ônibus suspeito que saiu de Nova Iguaçu para outras cidades do estado com o material ilícito que estava na área de carga. Foi então que os policiais decidiram fazer um cerco e encontraram, não apenas as milhares de figurinhas organizadas no compartimento de carga, mas também diversas camisas que também estavam adulteradas da Seleção Brasileira de Futebol.

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Como se prevenir de golpes?

Cheque a embalagem e textura do pacote

Ao pegar na embalagem do pacote, cheque se o envelope tem um lacre resistente, papel de boa qualidade e informações claras do fabricante, e se está em cromos brilhantes ou metalizados. Uma outra dica que pode indicar de cara que é uma fraude é prestar atenção na grafia. Se tiver palavras com escrita errada, com certeza é golpe. O ideal nesses casos é fazer um boletim de ocorrência na delegacia de sua cidade.

Verifique a qualidade de impressão das figurinhas

Depois de analisar a embalagem, verifique se existem borrões, tons desbotados, falhas de alinhamento, diferenças pequenas de tamanho e cortes tortos nas figurinhas, isso porque as originais tendem a ser completamente diferentes. Elas possuem: cores vivas, imagem nítida e bom acabamento. Vale ressaltar que esta dica só é válida para aqueles que já compraram as figurinhas, porque podem abrir o pacote.

Tenha cuidado para não cair em golpes na internet

De todos os meios para vender figurinhas falsas, os criminosos preferem utilizar a internet, porque no círculo digital existem mais chances de enganar os consumidores. Logo, investigue os perfis de quem você compra e sempre tente desconfiar de links patrocinados com "promoções antecipadas" ou ofertas muito vantajosas, que podem lhe fazer duvidar se aquela promoção é real ou não de tão boa que parece.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)