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Brasil

Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo em Nova Iguaçu

Além das figurinhas, também foram apreendidas diversas camisas falsificadas da Seleção Brasileira

Gabrielle Borges
fonte

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas. (Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na noite da última quinta-feira (21), um carregamento com cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo de 2026 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

De acordo com a corporação, o material ilícito foi localizado no compartimento de carga de um ônibus coletivo que deixava o município com destino a outras cidades do estado. A abordagem ocorreu após trabalho de monitoramento e identificação de um veículo suspeito.

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Durante o cerco e a fiscalização, os policiais encontraram milhares de cromos falsificados armazenados no ônibus. Além das figurinhas, também foram apreendidas diversas camisas falsificadas da Seleção Brasileira, que estavam sendo transportadas junto ao carregamento irregular.

Segundo a Polícia Civil, todo o material apreendido será encaminhado para perícia e, na sequência, deverá ser inutilizado, conforme os procedimentos legais. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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