Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo em Nova Iguaçu

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na noite da última quinta-feira (21), um carregamento com cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo de 2026 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

De acordo com a corporação, o material ilícito foi localizado no compartimento de carga de um ônibus coletivo que deixava o município com destino a outras cidades do estado. A abordagem ocorreu após trabalho de monitoramento e identificação de um veículo suspeito.

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Durante o cerco e a fiscalização, os policiais encontraram milhares de cromos falsificados armazenados no ônibus. Além das figurinhas, também foram apreendidas diversas camisas falsificadas da Seleção Brasileira, que estavam sendo transportadas junto ao carregamento irregular.

Segundo a Polícia Civil, todo o material apreendido será encaminhado para perícia e, na sequência, deverá ser inutilizado, conforme os procedimentos legais. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)