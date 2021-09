VÍDEO: Casal flagrado fazendo sexo em praia é identificado

Após o flagra de um casal fazendo sexo em plena faixa de areia de uma praia em Balneário Camboriú, Santa Catarina, viralizar nas redes sociais, a Polícia Civil identificou os “desinibidos” e uma apuração dos investigadores no local levou aos nomes do homem e da mulher. As informações são do Portal NSC Total.

Informações coletadas com testemunhas apontam que a cena foi registrada no início do último domingo (19), por volta das 7h. Assista:

O delegado Arthur Nitz relatou que ambos irão responder pelo artigo 233 do Código Penal, que trata de ato obsceno. A pena varia de três meses a um ano de detenção ou multa. “É uma afronta à sociedade”, declarou Nitz.

Os nomes do casal e as idades não foram revelados. A princípio, ainda de acordo com o delegado, eles são moradores de Balneário Camboriú. O ato obsceno aconteceu na Barra Sul, onde são feitas as obras de alargamento da faixa de areia.