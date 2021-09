VÍDEO: Mais um flagrante de sexo no Lago de Palmas ganha as redes sociais e viraliza

O lago de Palmas, na capital do Tocantins, tem sido local de recorrentes flagrantes de atos obcenos praticados por casais. No último final de semana, mais uma cena de sexo à luz do dia ganhou as redes sociais após um registro feito por pessoas que passeavam de barco no local. O caso foi destaque no portal Folha do Bico.

No vídeo, um casal é visto ao lado de um flutuante mantendo relações na água. É possível notar que dentro do flutuante há outras pessoas no que parece ser uma comemoração. As imagens viralizaram e foram pauta de vários sites da região. Pelo Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno prevê, em caso de flagrante, pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Há 15 dias, uma situação semelhante envolvendo outro casal, filmado desta vez na parte superior de um flutuante, também foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Dias depois, mais um casal foi fotografado tendo relações sexuais em um jetski.