Cinco vezes em que os participantes do ‘BBB 21’ mostraram demais; confira

O "BBB 21" tem atraído a atenção de todos os públicos. Entretanto, algumas vezes os brothers se descuidam, mostram demais e a classificação indicativa de 12 anos do reality show vira conteúdo censura +18 para quem acompanha o pay-per-view.

Veja cinco vezes em que os participantes mostraram demais:

Arthur durante o banho

Arthur Picoli mostrou demais durante um banho na madrugada. Na tentativa de ajeitar a sunga, o crossfiteiro acabou pagando nudes. Na ocasião, internautas marcaram Anitta na publicação por conta de comentários feitos pela cantora elogiando o rapaz.

E o Arthur quase deixou tudo escapar durante o banho... 🤤 #BBB21 pic.twitter.com/x5NonxRfgC — Bananas Famosas 🍌 (@_bananasfamosas) February 6, 2021

Juliette deixa seio escapar

Quem também acabou se descuidando foi Juliette. Ao trocar de roupa, a advogada deixou o seio escapar no quarto cordel. Apesar do susto, Juliette brincou com o ocorrido. "Nem deixaram eu ajeitar para eu tirar foto. Que coisa chata, toda hora eu saio troncha nesses nudes. 'Tô' irada", afirmou.

Caio mostra o bumbum

Caio Afiune deixou a toalha cair quando trocava de roupa e o seu bumbum ficou à mostra. O acidente não foi visto por nenhum participante, mas foi registrado pelas câmeras. O fazendeiro ficou muito preocupado e ficou a todo instante pedindo perdão para a esposa. “Vanessa, desculpa”, dizia o goiano.

Cabaninha de Viih Tube não funciona: 'Paguei peitinho'

Viih Tube fez cabaninha com coberta para trocar de blusa, mas o seio da youtuber acabou escapando. Depois do episódio, ela fez piada com a situação: "Paguei peitinho pela 10º vez". A sister ainda arrematou o desabafo: "Ah, fod*a-s*".

Rodolffo toma banho peladão

Promessa é dívida e Rodolffo cumpriu. Após ganhar a liderança, o sertanejo tomou banho banho pelado. Sarah ficou sabendo do momento inusitado e correu para contar para Juliette, que chamou Gilberto. Eles ficaram assistindo a cena.