Vídeo do ex-BBB Wagner Santigo recebendo beijo grego viraliza e movimenta web

O ex-BBB Wagner Santiago virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, após viralizar na web um vídeo dele recebendo a técnica sexual que é conhecida popularmente como beijo grego, na manhã desta segunda-feira (9).

No vídeo, ele aparece deitado de bruços totalmente nu. Em seguida, uma moça, que não teve a identidade revelada, aparece também sem roupas e brinca com as nádegas do rapaz. Já no segundo conteúdo, a companheira de Wagner usa a boca para “massagear” a região íntima dele, mais precisamente o ânus do ex-brother.

Na manhã desta segunda-feira (09), Wagner se pronunciou sobre o assunto.

Considerando que é proibido difundir imagens íntimas de outras pessoas sem a devida autorização, o vídeo em questão não será compartilhado nesta matéria.