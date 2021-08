Wagner, ex de Gleice Damasceno, diz que tomará 'providências' após vídeo do beijo grego vazar

Após ter vazado um vídeo íntimo do ex-namorado de Gleici Damasceno, Wagner Santiago afirmou que irá tomar providências jurídicas contra o conteúdo adulto que veio da conta dele do OnlyFans, e divulgado nas redes sociais sem o seu consentimento.

"É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital, como muitos pensam. Tudo em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá na minha DM chorar as pitangas. Aí já é tarde demais”, escreveu o ex-BBB em uma publicação feita no Twitter.

No vídeo, que foi ao ar na manhã desta segunda-feira (9), o ex-brother aparece recebendo a técnica sexual que é conhecida popularmente como beijo grego. Wagner aparece deitado de bruços totalmente nu. Em um segundo conteúdo, a parceira dele aparece também sem roupas e brinca com as nádegas do rapaz. Ela usa a boca para “massagear” a região íntima dele, mais precisamente o ânus.