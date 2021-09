Após foto de sexo vazada na rede social, meia Eduardo Ramos faz boletim de ocorrência

Após ter fotos íntimas vazadas em sua conta no Instagram, o meia Eduardo Ramos, que atualmente defende o Ituano-SP, revelou que está tomando as providências para reaver a conta, que segundo ele, foi hackeada e já realizou um boletim de ocorrência. A informação foi confirmada pelo atleta ao O Liberal.

“Já fiz [o boletim de ocorrência], tentei saber quem foi, mas é difícil”, disse o jogador.

O perfil do atleta foi bloqueado e não aparece mais nas buscas da rede social. Divulgar cenas de sexo, nudez ou pornografia é crime e foi inserido no ordenamento jurídico em 2018 e a pena é a reclusão de um a cinco anos.

A defesa de Eduardo se manifestou no início da noite desta quarta-feira (1º) sobre o vazamento de fotos íntimas do jogador e a namorada em uma rede social. De acordo com os advogados do atleta chamaram a divulgação das imagens de "fraude eletrônica" e disseram que estão tomando as providências legais para identificar os culpados.

Os advogados de Eduardo confirmam a versão do atleta, de que ele teve as contas nas redes sociais hackeadas. Também por meio da nota, a defesa do jogador disse que ele nunca passou por situação constrangedora como essa, e desde já, lamenta o ocorrido.