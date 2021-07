Vídeo mostra casal fazendo sexo dentro de carro em via pública

Viralizou na última semana, nas redes sociais, um vídeo em que um casal aparece em um momento íntimo dentro de um veículo em uma via pública de Teresina (PI). As informações são do Meio Norte.

Na gravação, feita sem consentimento do casal, é possível ver os dois aos beijos antes de consumarem o ato em plena luz do dia. É possível ver uma mulher supostamente fazendo sexo oral em um homem, que retribui logo depois.

As imagens mostram, ainda, ainda o momento em que uma pessoa passa ao lado do carro estacionado com um bebê no colo.

De acordo com o Código Penal em seu artigo 233, praticar ato obsceno em público é considerado crime. A pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

