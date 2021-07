MC Loma diverte web ao relatar desmaio em sexo anal: ‘A macaxeira entrou na plantação’; assista

Viral no carnaval de 2018 com o hit “Envolvimento”, a funkeira MC Loma, de 18 anos, voltou aos holofotes, dessa vez, ao narrar uma experiência íntima e, no mínimo, desastrosa. Isso porque, na primeira vez em que tentou fazer sexo anal, a cantora acabou até mesmo desmaiando de dor. As informações são da UOL.

"Estávamos fazendo tudo. Quando ele falou, eu topei. Não tem a britadeira, ela não entra para furar o chão bem rápido? Então, foi coisa de cinco segundos. Estava deitada, peguei a perna e coloquei para cima, o menino veio com o prego. Foi de vez, minha gente, o negócio lá! A macaxeira entrou na plantação de vez", contou de forma bem-humorada.

"Quando ele fez isso, eu desmaiei. Deu uma dor em mim, não sei como explicar, no cóccix, dentro do pulmão. Cada vez que respirava, dava uma pontada no meu butico", acrescentou a cantora.

"Sabe o que foi mais engraçado? Não tem aqueles balões quando tá bem cheio e quando fura ele vai esvaziando? Eu olho para o lado, tava o balão [pênis] do menino murchando", disse Loma aos risos.

Ela relatou que não suportava a dor e que precisou ser carregada pelo rapaz: “Parecia que o Kid Bengala tinha me possuído, liguei para a minha prima e pedi para ela me levar no hospital. Não conseguia sentar no banco do carro, tive que ficar deitada, foi uma dor inexplicável”.

