Arquidiocese de Salvador denuncia grupo cristão do Minecraft por uso indevido de símbolos religiosos

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia acionou a Justiça contra uma comunidade virtual ativa no jogo Minecraft que estaria utilizando, sem autorização, símbolos e informações da Igreja Católica. O grupo, intitulado “Arquidiocese de Salvador Minecraft”, é formado por jovens católicos que se organizam dentro do universo do game para realizar atividades religiosas simuladas.

Segundo a instituição, o site criado pela comunidade utiliza nomes de paróquias reais, além de informações sobre padres da capital baiana, o que pode induzir fiéis ao erro. O caso veio à tona após um dos padres pesquisar o próprio nome na internet e ser redirecionado para a página do grupo. A Arquidiocese registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual do Estado da Bahia.

“Está circulando na internet um site falso que utiliza indevidamente o nome e símbolos da Igreja em Salvador. Esse site não foi criado, autorizado ou administrado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e contém informações incorretas e conteúdos que podem induzir os fiéis ao erro”, informou a Arquidiocese em nota oficial.

A comunidade, criada em 2015, afirma ter como objetivo evangelizar jovens dentro do ambiente virtual. Com aproximadamente 220 membros, com idades entre 13 e 20 anos, o grupo simula hierarquias eclesiásticas, como padres, bispos e cardeais, além de realizar “missas” em servidores organizados por paróquias. O movimento se expandiu além do Brasil e atualmente conta com participantes do México e da Colômbia.

Grupo católico no Minecraft é acusado de usar nome da Arquidiocese de Salvador sem autorização. (Reprodução/Minecraft)

Com a repercussão, a Comunidade Católica de Minecraft divulgou um comunicado em suas redes sociais, afirmando ter sido surpreendida com a denúncia e que busca resolver o impasse de forma pacífica.

"Já entramos em contato com o setor jurídico para buscar uma solução fraterna, fundamentada no Evangelho. Reiteramos que nosso objetivo no ambiente virtual é evangelizar e atrair jovens a Deus e à Sua Igreja, sem jamais nos passar pela Arquidiocese da vida real ou enganar os fiéis. Que Cristo nos guie para resolver essa situação com respeito e união cristã", declarou o grupo.