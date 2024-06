Mangueirão no Minecraft: Internauta viraliza com construção do estádio de Belém no jogo

Um internauta viralizou no TikTok ao construir o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, conhecido como Mangueirão, de Belém, no jogo Minecraft. Em seu perfil na rede social, o usuário "San Luke City" compartilhou capturas de tela da área externa e interna da construção, a qual está quase totalmente concluída.

No carrossel de imagens, que acumula 62 mil visualizações e quase 10 mil curtidas, é possível ver que o internauta se atentou a cada detalhe do estádio poliesportivo após a reforma em 2023 para reproduzi-lo, bloco por bloco, no jogo 3D de construção e sobrevivência. Cadeiras coloridas da arquibancada que formam a bandeira do Pará, escadas e outras grandes estruturas foram feitas no game e chamaram atenção de outros internautas.

Área interna do Mangueirão no Minecraft (Foto/Tiktok: @sanlukecity)

"Nossa, parceiro, esse Mangueirão ficou top demais. Parabéns pelo trabalho", elogiou um. "Que legal, mano", comentou outro. Um terceiro ainda deu uma sugestão: "Faz o churrasquinho de gato no estacionamento."

Confira o Mangueirão no Minecraft em detalhes

Mangueirão no Minecraft Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity Foto: TikTok @sanlukecity

Nos comentários, o internauta explica que o letreiro na entrada escrito "Estádio Antônio Almeida", em vez do nome original do estádio, se trata de uma homenagem ao avô que faleceu em abril deste ano.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)