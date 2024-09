VÍDEO: Filme de Minecraft ganha trailer estrelado por Jack Black e Jason Momoa

Com um universo composto de blocos e monstros peculiares, o videogame 'Minecraft' se tornou um clássico entre os gamers ao redor do mundo todo. A adaptação do jogo para as telonas, estrelada por Jason Momoa (Aquaman) e Jack Black (Escola do Rock), ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (4). Confira:

Nomeado “Um Filme Minecraft”, o longa contará a história de quatro desajustados transportados para o mundo de Minecraft. Eles então precisam entender como sobreviver nesse mundo com a ajuda do construtor Steve, interpretado por Jack Black.

Além do trailer, a produtora do filme, Warner Bros, também divulgou o primeiro pôster do longa. “Um novo tipo de block-buster”, brincou a empresa na publicação:

Dirigido por Jared Hess, o filme também conta com a participação de Kate McKinnon, Danielle Brooks, Jemaine Clement, Emma Myers e Jennifer Coolidge no elenco.

No Brasil o longa estreia no dia 3 de abril de 2025.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)