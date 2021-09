Casal é flagrado fazendo sexo em flutuante

Um casal foi flagrado no último domingo (5) fazendo sexo em um flutuante. Nas imagens é possível ver que os dois ficam na parte de cima da embarcação enquanto os outros ocupantes estão na parte de baixo. A cena foi registrada no lago de Palmas e viralizou nas redes sociais. As informações são do G1 Tocantins.

Os internautas, é claro, não perderam a oportunidade de fazer piada com a situação. "Então por isso os rolês de flutuante são tão cobiçandos né", brincou um. "Galera do flutuante achando que estava era no meio do oceano sem ninguém por perto?", disse outro. Veja mais comentários:

Apesar das brincadeiras, é importante lembrar que, segundo o código penal brasileiro, manter relação sexual em local público é considerado ato obsceno e a pena pode ser de três meses a um ano ou multa.

A Polícia Militar (PM) de Palmas disse que não foi acionada e não há registros sobre o caso. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou o mesmo.